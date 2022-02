A János-hegyen 121 km/órás széllökést mértek

Csütörtökön a melegfront mögötti délnyugati szél a Győr-Moson-Sopron megyei Fertőrákoson 21,5 Celsius-fokra melegítette fel a levegőt. Ez csaknem három fokkal magasabb, mint az eddigi február 17-ei, 18,6 fokos csúcsérték, amelyet 1998-ban mértek a Baranya megyei Sellyén.

Emellett ismét megdőlt a napi fővárosi szélrekord is este, amikor a hidegfrontot kísérték viharos széllökések. Mostanáig ezen a napon óránkénti 108,7 kilométeres volt a legerősebb széllökés, amelyet Budapesten regisztráltak. Most viszont a János-hegyen 121 kilométer/órás széllökést is mértek - ismertették.

Az előrejelzés szerint a hétvégén hűvösebb idő várható és ismét előfordulhatnak erős, viharos széllökések.

Nyitókép: Dimitri Otis / Getty