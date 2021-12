Minden ötödik nőt rendszeresen bántalmaz szóban a partnere

Az Avon a nők vállalataként és a nemi megkülönböztetésen alapuló erőszak elleni küzdelem élharcosaként, a No More alapítvánnyal együttműködve, a 16 Akciónap kapcsolati erőszak elleni világméretű kezdeményezéshez csatlakozva kampányt indít, aminek célja, hogy emberek millióinak segítsen felismerni a verbális bántalmazást és annak szerepét a párkapcsolati erőszakban – olvasható a kozmetikai vállalat sajtóközleményében.

Az említett felmérésből fény derült arra, hogy a nők 11 százaléka nem tudja, hova fordulhat segítségért, ha szóbeli bántalmazás éri, illetve minden tizedik nő azért nem tett lépéseket a segítség irányába, mert partnere folyamatosan kontrollálta, vagy mert tartott a lehetséges következményektől. Az ilyen és ehhez hasonló félelmek végett sokan ragadnak bántalmazó kapcsolatban annak ellenére is, hogy tisztában vannak helyzetükkel.

A kutatás résztvevőinek közel felét (47 százalék) érte már negatív megjegyzés partnerétől megjelenését illetően, és minden ötödik nő (19 százalék) szembesült ilyen jellegű kritikával az elmúlt hónapban. Más negatív megjegyzésekkel is gyakran találkoztak a megkérdezettek, 43 százalékuk szembesült már kritikával intelligenciáját, 44 százalékuk munkáját vagy karrierjét, 50 százalékuk testalkatát és 50 százalékuk ruházatát illetően.

A testalkattal kapcsolatos kritikák a 25–34 éves korosztályt érik leggyakrabban, a megkérdezettek egynegyede (24 százalék) kapott ilyen megjegyzést az elmúlt hónapban,

míg az 55 év felettiek körében ennek aránya 10 százalékra tehető – ismertetik.

A nők külsejére vonatkozó kritikák mellett gyakoriak a hozzátartozóikra tett megjegyzések is, a megkérdezettek több mint fele (55 százalék) állítja, hogy partnere negatívan illette barátait vagy családtagjait. Közel egynegyedük (23 százalék) tapasztalta mindezeket az elmúlt hónapban. A bántalmazók gyakran manipulálják ezáltal partnerüket, melynek célja, hogy elidegenítsék őket szeretteiktől, így nehezítve meg kilépésüket a bántalmazó kapcsolatból.

Pamela Zaballa, a No More alapítvány globális ügyvezető igazgatója elmondta: „A szóbeli bántalmazás nagyon gyakori és jelentős probléma világszerte, amely komoly hosszú távú következményekkel járhat az áldozatok önbecsülését és önbizalmát illetően. Sok esetben előfutára lehet a fizikai erőszaknak is, ezért létfontosságú, hogy felhívjuk rá a figyelmet, és tudatosítsuk mindenkiben, hogy

a verbális bántalmazást nem szabad eltűrni és elbagatellizálni."

Az elhallgatástól a segítségkérésig

A szóbeli bántalmazást elszenvedő nők csupán 16 százaléka keresett segítséget, 30 százalékuk családtaghoz, 26 százalékuk pedig baráthoz fordult. Annak ellenére, hogy a felmérésben mindössze 8300-an vettek részt érdekes adat, hogy a válaszadók 2 százaléka nem közeli hozzátartozótól, hanem például a kozmetikusától vagy fodrászától, 2 százalékuk pedig az Avon tanácsadójától kért támogatást. Ezek az adatok jól bizonyítják, hogy egy kontrolláló kapcsolatban, ahol a bántalmazó elszigetelte áldozatát barátaitól és a családjától, az ilyen kapcsolatok is fontos mentőövet jelenthetnek – jegyzik meg.

Ez nem csak a nők ügye!

Világszerte a nők többsége úgy érzi (81 százalék), nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatal férfiak felvilágosítására a nőkkel kapcsolatos meggyőződéseik és hozzáállásuk terén, és több mint háromnegyedük úgy véli, mélyen gyökerező problémák vannak társadalmunkban a férfiak nőkkel való bánásmódját illetően, amelyekkel foglalkozni kell.

„A kutatás rávilágít arra, hogy mennyire fontos, hogy továbbra is párbeszédet kezdeményezzünk a nemi megkülönböztetésen alapuló bántalmazás minden formájáról, legyen az verbális, vagy fizikai. […] Ebben az évben a 16 Akciónap kezdeményezéshez csatlakozva szeretnénk felhívni az elszigetelten és bántalmazó kapcsolatban élők figyelmét, hogy forduljanak segítségért, hiszen nincsenek egyedül, és fogékonyabbá tenni az embereket arra, hogy ismerjék fel a szóbeli bántalmazás jeleit és támogassák a bántalmazottakat. Ezért az Avon idén, a nők védelmének 135. évében összesen 1,35 millió dollárt adományoz világszerte, lokális szinten civil szervezetek számára, hogy még több nőt támogasson a bántalmazás leküzdésében, és segítsen megváltoztatni életüket” – nyilatkozta Angela Cretu vezérigazgató.

Van kitől segítséget kérni és van kiút a bántalmazó kapcsolatból. A krízisambulanciák hiánypótló szolgáltatásai ingyenesek, előre egyeztetett időpontban és akár anonim módon is segítséget lehet kérni. A www.aszeretetnemart.hu honlapon megtalálható a krízisambulanciák elérhetősége.

Jelenleg az Ökumenikus Segélyszervezet jogász, pszichológus és szociális munkás szakemberei személyes és online tanácsadás formájában is állnak rendelkezésre.

Továbbá az Avon támogatásával létrejött, A szeretet nem árt elnevezésű Facebook és Instagram oldalakon is hasznos információkat találhatunk a témával kapcsolatban. Nagyon nem ismert idehaza a szóbeli bántalmazás A szóbeli bántalmazást sokan nem ismerik föl, sokan pedig abban a tévhitben vannak, hogy csak trágár szavakkal lehet kritizálni, miközben más módon is könnyű maradandó fájdalmat okozni – hívta fel a figyelmet az Orosházi Krízisambulancia vezetője. Tiszó Irén hozzátette: ha például az áldozat rendszeresen azt hallja, hogy „te ezt úgy sem értheted”, vagy „te ezt úgy sem tudod megcsinálni”, torzítani fogja a személyiségét, teljesen elveszítve az önértékelését, önbecsülését és önbizalmát. Ilyen esetekben az áldozatok végül elhiszik, hogy a bántalmazónak igaza van, és hogy megérdemlik a negatív megjegyezéseket. A szakember az InfoRádióban hozzátette: még mindig ott tart a mai magyar társadalom, hogy amikor bántalmazásról vagy kapcsolati erőszakról esik szó, a legtöbbeknek a brutális, fizikai bántalmazás jut az eszébe. „Ha valakinek a szeme alatt van egy monokli, egyértelmű, hogy bántalmazták, de a lelki sebeket, amiket szavakkal okozunk, nem mérhetők, nem láthatók” – hangsúlyozta a krízisambulancia vezetője, aki szerint főként a társadalmi kultúrára, a régi beidegződésekre vezethető vissza, hogy ez miért alakult ki. „Nagyon szép mondásaink vannak, például »a pénz számolva, az asszony verve jó« vagy »a jó asszony köténye mindent eltakar«” – jegyezte meg. Tiszó Irán úgy látja, ha az áldozat felismeri, hogy őt bántalmazzák az már komoly előrelépés, sőt gyakran életmentő is lehet. A bántalmazások ugyanis általában szavakkal indulnak, de tettekkel folytatódnak. Sőt, az első pofon után lehet, hogy legközelebb már kórházi kezelésre fog szorulni az áldozat. Tehát a legmegnyugtatóbb megoldás a bántalmazó kapcsolat felszámolása – mondta. Az Orosházi Krízisambulancia vezetője hozzátette: úgy tapasztalják, ha az áldozatok nem kérik szakember segítségét, akkor csak nagyon ritkán képesek egyedül kimászni egy ilyen helyzetből. A krízisambulanciákon vagy áldozatsegítő központokban azonban szociális munkások, pszichológusok, jogászok segítik a bántalmazottakat a kilépésben és az újrakezdésben.

Nyitókép: solidcolours/Getty Images