Dining Guide – Jammertal Arcok – Gerendai Károly: „Ott tartunk, hogy sokan el sem jönnek a megbeszélt próbanapra"

Gerendai Károllyal készített interjút a Dining Guide. A hazai nagyvállalkozó éttermei mellett más cégek tulajdonosa, illetve társtulajdonosa is. A Ráday utcai Costes, a belvárosi Costes Downtown és a Nudli Tésztakantin, a Kazinczy utcai Digó Pizza, valamint a Szigliget Várudvar, a Lupa Beach, illetve a Sziget Kulturális Menedzseriroda Kft. és a Budapest Park is az ő nevéhez köthetők.

Komoly visszhangot keltett az olvasók és a szakma körében az egész hazai vendéglátást sújtó szakemberhiány, amelyről Gerendai Károly így nyilatkozott:

„...hónapok óta futnak az álláshirdetéseink, de alig fut be egyáltalán jelentkező, olyan meg még kevesebb, aki alkalmas az ilyen szintű vendéglátásra. Rendszeres probléma, hogy az állásinterjún leegyeztetünk egy próbanapot, de ezekre sokszor végül már el sem jönnek, mert közben máshová is beadják a jelentkezésüket, ahol próbanap nélkül is felveszik őket.

Lassan már ott tartunk, hogy mi is szinte bárkit felvennénk,

de a szakmán belül a mi szegmensünk egy speciális terület, nem tudunk olyanokat alkalmazni, akik nem beszélnek idegen nyelvet, vagy egyáltalán nincsen vendéglátós tapasztalatuk. Nem mehetünk egy bizonyos szint alá, mert akkor pedig a vendégeink lesznek elégedetlenek."

Magyarország legrégebbi Michelin-csillagos étterme a bezárás ellenére megtarthatta csillagát

A Dining Guide–Jammertal Arcok interjúban szó volt a szeptemberben megújult Michelin-kalauz eredményeiről: bár a Ráday utcai Costes 2020 márciusa nem nyitott ki újra, az ország elsőként, 2010-ben Michelin-csillagot szerzett étterme továbbra is őrzi csillagát.

Gerendai Károly mesélt a Szigliget Várudvarban idén nyáron, az első szezonban szerzett tapasztalatokról, a Costes étterem tervezett újranyitásának időpontjáról és a Nudli Tésztakantin debütálásáról az V. kerületben.

