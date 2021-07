Ilyen, amikor benézi a Holdat az önvezető Tesla - videó

A Tesla népszerűségének egyik fontos eleme a fejlett vezetéstámogató rendszere, amelyet "Autopilotnak" hívnak és jelenleg már Full Self Driving (FSD) elnevezéssel is árusítják a kocsikhoz az önvezetést legalábbis a nevében hordozó automatikát. Ám a Tesla mindig hangsúlyozza, hogy mivel a rendszer még korántsem tökéletes, a teljes felelősség önvezető módban is a sofőré.

Arról pedig, hogy milyen furcsaságokat képes csinálni az Autopilot, most újabb felvételt szúrt ki a hvg.hu. Ezen az látható, amint a Tesla hatalmas középkonzolján kijelzi, hogy a jármű folyamatosan sárga lámpához közeledik (és lassít is a videó megosztója szerint). A felhasználó csak annyit üzent Elon Musknak, hogy érdemes lenne a csapatának rápillantania a Holdra, hogyan tréfálja meg a rendszerét.

A Tesla egyébként idén tavasszal változtatott a dátumon, és azt közölte a kaliforniai szabályozó hatósággal, hogy ez év végéig biztosan nem lesz teljes mértékben önvezető technológiájú autójuk.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. ?? @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021