Győrfi Pál eloszlatott egy fontos tévhitet: az évekkel nem lesz keményebb a páncél

Az, hogy valaki lelkileg erős, nem azt jelenti, hogy nem inog meg a súlyok alatt – mondta InfoRádiónak az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Van lehetőség intézményes segítség igénybevételére, a mentőszolgálatnál például jól működik az a pszichológusokból és mentálhigiénés szakemberekből álló rendszer, amely nemcsak 24 órás ügyeletet ad, hanem aktívan is keresi azokat az eseteket, lehetőségeket, ahol segíteni tud a mentődolgozóknak.

Győrfi Pál hozzátette, aki az egészségügy frontvonalában helyezkedik el, kell, hogy birtokoljon bizonyos alapképességeket, ugyanakkor az a tapasztalat, hogy ez önmagában kevés, és

elengedhetetlen „a folyamatos tréning, egyensúlymegtartás, amivel a mindennapokban érkező sok-sok impulzust föl lehet dolgozni”.

A szóvivő kiemelte, vigyázni kell a kiégés elkerülésére, egyben eloszlatott egy, a témával kapcsolatos tévhitet is: sokan úgy vélik, hogy minél régebb óta gyakorolja valaki a hivatását az Országos Mentőszolgálatnál, „annál keményebb lesz a páncél a lelkén”, annál jobban viseli majd a megterhelést – ezzel szemben a tapasztalat éppen ennek az ellenkezője. Tehát

az évek során egyre sebezhetőbbé válhatnak,

és egyre nagyobb a kiégés veszélye, úgyhogy az a fajta támogatás, amit egy mentálhigiénés szakember adhat, nagyon fontos a mentőknek is – hangsúlyozta.

A világjárvány alatt az intenzív osztályokon és a mentőszolgálatnál is a munkatársak koncentráltan találkoztak súlyos esetekkel, amihez sokszor tehetetlenség párosult, miután nem tudtak minden problémát megoldani. Sokszor a betegek elvesztésével szembesültek, illetve most is bármikor szembesülhetnek ezzel. Épp ezért

azokra is figyelni kell, akik nem elég bátrak kimondani, hogy segítségre van szükségük

– emelte ki Győrfi Pál.

Hozzátette: ha netán a munkatársak látják egymáson, hogy egyiküket esetleg nagyon megérintette egy eset, netán bajba került, ezáltal elveszett az az egyensúlya, ami a munkához szükséges, akkor ebben az OMSZ aktívan is fölajánlja a segítségét,

„hiszen az a cél, hogy ne csak túléljük, hanem egészségesen éljük túl a mindennapokat.”

Tekintve, hogy a segítő szakemberek akkor tudnak igazán jól segíteni, ha ő maguk is egészségesek, aminek „testi és lelki oldala” egyaránt van.

Győrfi Pál végül megemlítette, érdemes lenne minden egészségügyi intézménynek alkalmazni mentálhigiénés szakembereket.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt