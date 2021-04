Zivatarokkal, dió méretű jégesővel csapott le a hidegfront – videó

Dél körül erős hidegfront érte el hazánk északi, északnyugati részét, záporokkal, helyenként zivatarokkal. Ahogyan a front halad az ország belseje felé, egyre nagyobb számban alakulnak ki – helyenként intenzív – zivatarok. A front a kora eseti órákra éri el a déli határvidéket, ekkora már kevesebb helyen dördül majd meg az ég – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az intenzív zivatargócokból 20–30 mm-nyi csapadék is lehullhat, emellett aprószemű (0,5–1,5 cm) jég is eshet és viharos, 70 km/h-t meghaladó széllökések is előfordulhatnak, sőt északkeleten néhol a 90 km/h-t meghaladhatja egy–egy lökés.

Az egész országban figyelmeztetés van érvényben

Az Időkép.hu percről percre tudósítása szerint kora délután mintegy tíz fokot zuhant hirtelen a hőmérséklet nyugaton. Leszakadt az ég a Mátrában, és jégtenger lepte el az erdőteleki utcákat.

A néhol dió méretű égi áldást Miskolc, Kótajt és Üllőt sem sem úszta meg, a Balaton pedig az erős szél miatt meglehetősen haragos.

Debrőd térségében pedig egy tubát is videóra vettek:

Nyitókép: Pixabay.com