Rákapcsol a tavasz, de húsvétra jön az újabb fordulat

A Kárpát-medence időjárását döntően anticiklon alakítja kedd estig, azonban a peremén melegfront sodródik fölénk, hatására nedvesebb, ugyanakkor enyhébb légtömegek érik el hazánkat, így sokfelé felhős idő várható, a nappali felmelegedés mértéke pedig tovább erősödik.

Kedd délelőttig az Északi-középhegységben és a Tiszántúlon borult körzetek is lehetnek, de másutt is sok lesz a felhő. Szakadozni, vékonyodni, gomolyosodni fog a felhőzet. Rövid időre a legtöbb helyen kisüt a nap, sőt a Dunántúlon már több órás napsütés várható. Főleg a nap első felében a felhősebb keleti tájakon még lehet gyenge eső, majd napközben a gomolyfelhőkből kisebb zápor is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csak kedden a Dunántúlon élénkülhet meg az északi szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de északkeleten néhol ettől hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 10 és 22 fok között alakul, a felhősebb északkeleti, keleti tájakon lesz a hűvösebb, míg a naposabb dunántúli területeken a melegebb idő.

Simon Gergő meteorológus arról beszél a videóban, hogy akár a 25 fokot is elérheti a maximum a következő napokban. Aztán hidegfront érkezik, csapadék is érkezik húsvétra, de már nem tér vissza a télies időjárás.

