A gorillák sem menekülnek a koronavírustól

Kimutatták két gorilla szervezetében a koronavírust a San Diego-i állatkertben.

A majmokat az után kezdték vizsgálni, hogy a fertőzésre jellemző tüneteket vettek észre náluk – közölte Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója.

Ez lehet az első ismert esete a vírus átterjedésének majmokra.

Newsom szerint még vizsgálják a gorillák fertőzésének eredetét, vagyis azt, hogy más állatoktól, vagy embertől kaphatták-e el a vírust.

Az egyébként december óta zárva tartó állatkert ugyanakkor honlapján közölte, hogy feltételezéseik szerint egy tünetmentes dolgozó adhatta tovább a vírust dacára a bevezetett járványügyi óvintézkedéseknek.

Az állatkerti hatóságok azt követően vettek mintákat a majmok ürülékéből, hogy két gorilla köhögni kezdett a múlt héten. A pozitív teszteredményeket megerősítette az amerikai földművelésügyi minisztérium országos állatorvosi szolgálatának laboratóriuma.

Lisa Peterson, az állatkert igazgatója szerint a fertőzött állatok a köhögés és némi vérbőség ellenére jól vannak. Hozzátette: a gorillákat elkülönítették és reménykednek mielőbbi gyógyulásukban.

A koronavírust eddig több fogságban tartott vadállat szervezetében is kimutatták, így például a bronxi állatkert több oroszlánjánál és tigrisénél, valamint a barcelónai állatkert négy oroszlánjánál is. A vírussal fertőzött kutyák és macskák esetei is ismertek.

Nyitókép: MTI/EPA/A San Diegó-i Állatkert Szafariparkja/Ken Bohn