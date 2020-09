Az egyedülálló program lehetőséget biztosít a hazai szakemberek és vállalkozások számára, hogy találmányaikat és innovatív megoldási javaslataikat éles környezetben tesztelhessék, amelyhez ráadásul támogatási forrásokra is pályázhatnak.

E program keretében többek között már elkészült az M30-as autópálya hejőkeresztúri pihenőhelyén, az M3-as autópálya felé vezető oldalon egy automatikus működésű tengelysúlymérő állomás, amellyel a tehergépjármű vezetők maguk is ellenőrizhetik járművük tengely- és kerékterhelését, valamint a terhelés esetleges aszimmetriáját.

A fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság, valamint környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő projektek is megvalósítás alatt állnak: például a vizes bázisú burkolatijel festését célzó projekt, a visszanyert anyagok felhasználásával készült, energiatakarékos és kedvező szénlábnyomú pályaszerkezet alkalmazása, faforgács és cement keverékéből gyártott hangfogó falak felújítása.

Szintén kísérleti projekt az üveghulladékot felhasználó aszfalt terítése. Ezt a technológiát a 7-es főút Martonvásár külterületéhez közeli, mintegy 700 méteres szakaszán alkalmazták eddig. Az üveget ugyanis széles körben lehet újrahasznosítani, ezek között az építőipar olyan terület, ahol az üveg kedvező tulajdonságai jól kihasználhatók. A martonvásári szakaszba 10, illetve 15 százaléknyi üvegőrleményt kevertek az aszfalthoz, emiatt a magas tartalom miatt a kopórétegben szemmel is jól látható a csillogó üvegőrlemény.

Útüzemeltetési szempontból is vannak olyan kísérleti projektek, amelyeket később akár szélesebb körben is alkalmazhatnak majd a szakemberek, ilyen például az instant hidegaszfalt vagy a 3D szálerősített aszfalt alkalmazása, szintén fontos beruházás lehet még a csatornafedlapok, víznyelőrácsok rögzítését célzó, gyorsított mono-blokk eljárás. Nagyon innovatív és már most pozitív a szakemberek tapasztalata a mikrohullámmal történő forgalomszámlási kísérleti projekt kapcsán is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a szakmai zsűri (kísérleti építési bizottság) a program elindítása óta eddig 23 pályázatot fogadott be. Ebből 3 projektet zártak le, 2 kivitelezés, 11 monitoring, míg 7 kivitelezési szerződés előkészítés alatt áll. A társaság bízik abban, hogy a fenti projektek sikere nyomán a jövőben számos olyan technológiát alkalmazhat, amelyet ennek a programnak köszönhetően hazai vállalkozások és szakemberek fejleszthettek ki, és amelyek által a közvagyon üzemeltetésére, fenntartására, felújítására fordított forrásokat még hatékonyabban tudja felhasználni.

Nyitókép: YouTube/Magyar Közút Nonprofit Zrt.