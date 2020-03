Új kampányba fogtak a világsztárok is

A járvány újabb és újabb látványos akcióra készteti a világsztárokat is bízva abban, hogy népszerűségük révén többekhez is elérnek a létfontosságú információk. Pár napja többen - köztük Gloria Gaynor - is a helyes kézmosást illusztráló videókkal lepték meg a világot, most pedig az otthonmaradás fontosságára hívta fel a figyelmet Arnold Schwarzenegger és Lionel Messi is.

Nyitókép: Instagramm/Arnold Schwarzenegger