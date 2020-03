A Föld napjához kapcsolódóan tavasszal ismét lesz I bike Budapest kerékpáros felvonulás, ezen a szervezők rendszerint a kerékpáros-infrastruktúrával kapcsolatos ígéreteket kérik számon kerületi, város- és országos vezetőkön.

A Magyar Kerékpárosklub április 15-ei eseményének alakulását már most lehet követni a Facebookon, a 3 órakor induló vonulás 3 hidat, az Alagutat, az Andrássy utat és a rakpartot is érintik, lesz piknik, utcazenészek, bringaemelés és afterparty is. A menetet René Hell, Hollandia magyarországi nagykövete indítja el.

A 12 kilométeres tekerés útvonala pedig a következő:

Kodály körönd (innen a Hősök tere felé eső Andrássy út szakaszon lehet felsorakozni)

Andrássy út

Lánchíd

Alagút

Krisztina körút (balra)

Erzsébet híd

pesti alsó rakpart

Árpád híd

Margitsziget, Nagyrét (bringaemelés)

2019-ben a bringás Budapest 12+1 pontjáért tekertek, amit elvállalt a főpolgármesteré választott Karácsony Gergely is. Azóta a Magyar Kerékpárosklub részletesen is kidolgozta terveit, itt lehet megtekinteni őket.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi