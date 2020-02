Budapesten dőlt meg az országos rekord

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán azt írta: emellett még több helyen mértek 100 kilométer/óránál erősebb széllökést. Például Kab-hegyen, Sopronban, Balatonöszödön és Tésen is.

A meteorológiai szolgálat szerdára is országszerte adott ki figyelmeztetést a viharos szél veszélye miatt. Heves és Nógrád megyére adták ki a legalacsonyabb fokú, elsőfokú figyelmeztetést. Az ország többi részén másodfokú a figyelmeztetés.

A hidegfront betörése után

Balatonőszödön 109,

Balatonmáriafürdőn 107,

Fonyódon 100 kilométer per órás erősségű szelet mértek,

az északi-északnyugati szél méteres hullámokat korbácsolt a Balaton déli partvonalánál.

Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője elmondta, hogy az országba betörő nagyon gyors mozgású hidegfront és a mögötte viharos erősségű széllel érkező hideg levegő "telibe kapta" a Bakony-Balaton térségét. A front előtt torlódó levegőben egy-egy zivatar is kialakult.

A legerősebb széllökések több helyen is meghaladták a 100 kilométer per órás sebességet a térségben. A legerősebb, 124 kilométer per órás erősségű széllökést a fővárosban mérték ezen a napon, a János-hegyen - jegyezte meg a szakember.

Az esti óráktól várhatóan mérséklődik a szél az üdülőrégióban, de továbbra is lesznek viharos széllökések. Szerdán napközben ismét viharos, 90 kilométer per órát meghaladó sebességű széllökésekre kell számítani, amelyek estére mérséklődnek.

