Nyálkás, ködös, csúnya idő lesz vasárnap is, de talán hétfőn...

Az éjszaka újfent képződött köd és kialakult szitálás, ónos szitálás után vasárnap javarészt erősen felhős, borult lesz az égbolt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A pára és a köd - valamint a szitálás is - helyenként tartósan is megmaradhat, de amint szombaton is, egyes helyeken a nap is látható lesz.

Az ország nagy részén sűrű ködre az Országos Meteorológiai Szolgálat külön is figyelmeztet: Budapestre, illetve Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Zala megyére adták ki a figyelmeztetést.

Az éjszakai, fagypont körüli hőmérsékletek után mindenütt olvadni fog, 0-6 fok között várható a kora délutáni csúcs.

Hogy kicsit világosabb legyen, arra várni kell, de nem sokat. Íme:

