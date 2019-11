Az Országos Meteorológiai Szolgálat merészet vállalt: kedden kiadta a következő tíz napra szóló előrejelzését, ami így a hétvégéről és a jövő hétről is sok mindent elárul(hat).

Magyarország térképét három részre osztva készítették el a valószínűségi ábrákat, így kirajzolódik, hogyan kerülnek lejtőre a napi csúcshőmérsékletek, november végén pedig már bizony nem sok helyen lesz melegebb 10 foknál délután.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat összeállítása megjegyzi, a november végi 10 fokos csúcshőmérséklet még mindig a sok éves átlag fölöttinek számít.

Ha a részleteket nézzük, látszik, a most szerda-csütörtökön átvonuló mediterrán ciklon után szárazabb periódusra lehet számítani, és a jövő hét közepére várható csapadékhullám is eléggé bizonytalan még, akár el is maradhat.

A met.hu adatai szerint vasárnaptól jönnek az éjszakai fagyok, miközben nappal 10 fok fölötti csúcs várható még.

Érdekes, de a SüssFelNap.hu még arra is vállalkozik, hogy 90 napra előre lát: ez a portál is hasonló tendenciákat vár egyhetes távlatban, decemberre viszont azt is tudni véli, hogy fagy még éjszaka is alig lesz, nem beszélve a csapadékról. Február 17-ig ráadásul mindig olvadás lesz napközben, éjszaka pedig december második hetétől valószínűleg mindig fagyni fog.

Az Időkép ennél melegebbet vár december derekáig (a portál szerint semmilyen fagy nem lesz), a Köpönyegen viszont csak november végéig jósolnak, a varázsgömbből szintén egy jövő hét közepi esőzés lehetősége sejlik fel, szintén még nem télikabátos hőmérsékletekkel.

