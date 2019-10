Végül a Google teheti be a kaput a Viagogónak

Évek óta botrányok övezik a Viagogo jegyüzér portál működését: rengetegen panaszkodtak túl drágán eladott vagy egyenesen érvénytelen jegyekre, de olyan is előfordult, hogy a Viagogon már borsos áron árultak belépőket olyan koncertekre, amelyekre még el sem kezdődött a jegyértékesítés.

A portált eredetileg arra hozták létre, hogy magánszemélyek eladhassák a feleslegessé vált jegyeiket, de a helyzet fokozatosan elfajult, és túlárazott, vagy nem is létező jegyek is felbukkantak. Ráadásul a cég agresszív Google-kampánya miatt a Viagogo hirdetéseivel szinte mindenki elsőként találkozott, aki egy kicsit is ismertebb koncertre, rendezvényre keresett jegyet.

Egy idő után maguk az előadók is üzentek rajongóiknak, hogy ne vásároljanak ezen az oldalon belépőket.

Az oldal azzal védekezik, hogy csak a magánszemélyek közti adásvételt segítik, és aki nem kapja meg a jegyét, annak visszaadják a pénzét. Ám ez a folyamat a legtöbbször problémás, ahogy a novekedes.hu emlékeztet, Németországban már nem is hirdethetik azt, hogy a jegyvásárlás garanciális.

Több országban felléptek a portál ellen, és Magyarországon is felkerült arra a listára, ami a jogsértő webáruházakat tartalmazza (szállítással, elállással, jótállással kapcsolatos gondok és hiányosságok az elérhetőséggel kapcsolatban).

A The Guardian azt írta, hogy miután a Google a nyáron felfüggesztette a Viagogo hirdetéseit, a cég globális, központi szájtján (viagogo.com) a látogatók száma 15,3 millióról 4,5 millióra esett. A brit számokban is jelentős csökkenés látszik, a lap szerint viagogo.co.uk oldalon júliusra először egy hónap alatt 4,5 millióról 2,5 millióra esett a látogatószám, majd augusztusban ez az adat tovább romlott 820 ezerre.

