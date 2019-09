Őrületes magyar fotósviadal: a Holddal és a Szaturnusszal is nyert Francsics László

Az Év Asztrofotósa 2019 versenyen Francsics László, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének elnöke a Föld árnyékába lépő, elvörösödő teliholddal és az infravörös Szaturnusszal is nyert - írja az Index.

Az angliai Greenwichi Királyi Obszervatórium (Royal Observatory Greenwich) versenyén (Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019) tavaly készült képekkel lehetett nevezni, idén rekord számú nevezés érkezett, 90 országból összesen 4600 kép jött be 11 kategóriában.

Francsics a "Holdunk" és a "Robottávcső" kategóriát nyerte, illetve a tavaly januári holdfogyatkozásról készült képével elvitte a verseny fődíját is, így Francsics László lett az év asztrofotósa.

Francsics László győztes képe a Holdról

A fődijas képnél a zsűri nagyra értékelte Francsics technikai precizitását és a kompozíció kreativitását, kiemelve a kép művészi összhatásának magas színvonalát, mesteri szépségét.

Francsics László győztes képe a Szaturnuszról

