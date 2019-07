Ők vigyáznak a Balaton Soundon bulizókra

A múlt heti Volt-al kezdődött el az Országos Mentőszolgálat munkatársainak az idei fesztiválszezon, nekik azonban ez nem az önfeledt kikapcsolódást, hanem a készenlétet jelenti, hogy a közönség biztonságban szórakozhasson.

Szerdán kezdődött az idei Balaton Sound, amelyre mintegy 170 ezer embert várnak vasárnapig Zamárdiba. A szervezők azt ígérik, hogy idén még jobban ügyelnek a fesztiválozók biztonságára: a tavalyi kétszerese, mintegy száz Safety First önkéntes állt munkába, akik között külföldiek is vannak. Idén a Balaton Sound applikációban elérhető a SoundWatch szolgáltatás - ennek segítségével közvetlen segítséget is kérhetnek a fesztiválozók, akiknek tartózkodási helye is meghatározható a szervezők számára.

A Balaton Sound területén az építők mintegy nyolcezer négyzetméter nagy teherbírású alumínium utat fektettek le, hogy a járművek ne terheljék a talajt, a közönség pedig tízezer négyzetméter talajtakarást kapott. A fesztivál területén 250 vécé és 300 tusoló áll a fesztiválozók rendelkezésére, akiknek a biztonságára egy időben csaknem 400 biztonsági őr felügyel.

Az idei fesztiválon egyébként az elektronikus tánczene legnagyobb képviselői mellett az "urban music" - a rap, a hiphop és az r'n'b - világsztárjai adnak koncertet vízparti és vízre épült fesztiválhelyszíneken egyedi látványvilággal.

