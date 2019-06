Az apró luxusokat nem engedjük meg magunknak – hetilapszemle

A Figyelő Wolf András séffel készített interjút, aki elmondta: nagyon fontosnak tartják új, Budapest szívében nyíló éttermükben a magyaros irányt, a hazai alapanyagok használatát, de használnának saját termékeket is. A séf szerint a fine dining tányér a falatnyi finomságokkal és a hatalmas szelet rántott hús is ő, hiszen az ember olvasni sem ugyanazt olvassa minden nap. Wolf András elismeri: a kávéházba, étterembejárás nem csak igényesség, de anyagi kérdés is, márpedig mi magyarok az apró luxusokat nem engedjük meg magunknak, mi mindig a nagy luxusokra vágyunk,

nem tudunk örülni egy kávénak.

A séf szerint Magyarországon még nem élünk gasztroforradalmat, de arrafelé tartunk. Wolf András úgy fogalmazott: a közönségnek kell kikövetelnie magának a minőséget, és ahhoz szükséges egy generációkon átívelő szemléletváltás. Részletek a Figyelőben.

A HVG Závada Pál íróval készített interjút, aki szerint az állami kultúratámogatás párhuzamos, és domináns kultúra létrehozására törekszik, az irodalmat száműzték a médiából, amivel még erőteljesebbé vált az írók kiszolgáltatottsága. A könyvkiadókat magánemberek és cégek piaci alapon működtetik, ahol még az olvasó ítél – tette hozzá. Az író szerint a rendszerváltás utáni eufóriát követően kiderült, hogy Magyarországon

nagyon erős fogadókészség van az autokratikus berendezkedésre.

Sokkal mélyebbek a bizonytalanságaink, a szorongásaink, az egzisztenciális félelmeink, mint a demokratikus értékrendünk – fogalmazott Závada Pál. Részletek a HVG-ben.