Nagy újdonság jön a Google Térképen

Hasznos funkcióval bővül a Google Maps, első körben az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban: a keresőóriás blogposztban jelentette be, hamarosan nem csak feltünteti térképén az elektromos autókat célzó töltőállomásokat, de azt is mutatja majd, azok épp szabadok-e - írta a hwsw.hu. Magyarországon egyelőre csak a töltőállomások helyei látszódnak.

Az újítás a Google Maps valamennyi felületén megjelenik, beleértve az asztali webhelyet, a mobilalkalmazásokat és az Android Autót is. A térkép nemcsak a töltőállomások pozícióját mutatja, de azt is, azokon hány csatlakozó található, illetve azokból mennyi van éppen használatban, sőt az állomások típusát és töltési sebességét is feltünteti.

A funkció indulásakor a Google a Chargemaster, SemaConnect és EVgo töltőket jeleníti meg térképét, de a lista a cég ígérete szerint a Chargepoint eszközeivel is bővül majd. A későbbiekben további állomástípusok támogatása is várható, ehhez persze a Google-nek szüksége lesz az adott eszköz gyártójának támogatására is.

Nyitókép: Máthé Zoltán