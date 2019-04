Robbanásszerűen nő a szerencsejáték-függők száma

Egyre fiatalabb korú gyermekeket szippant be a szerencsejáték, holott ebben kizárólag 18 éven felüliek vehetnének részt - olvasható a Sonline.hu cikkében.

A lap újságírója egy kaposvári lottózóban járt, ahol kiderült, kaparós sorsjegyre most is forintezreket vernek el családanyák. Mások a sportfogadásra esküsznek, és nem is a nyereségért játszanak, inkább a játék izgalmáért, öröméért.

Három év alatt háromszorosára nőhetett a hazai játékfüggők száma a Szerencsejáték Zrt. felmérése szerint, a 15-17 év köztiek különösen is veszélyeztetettek.

Az adatokat kimutató kutatásban 4000 ember vett részt 2018 nyarán;

a felnőtt lakosság 4 százaléka tekinthető függőnek. A három évvel ezelőtti 100-120 ezer ember helyett ma már 300-360 ezren lehetnek játékszenvedély-betegek Magyarországon.

A Szerencsejáték Zrt. azt közölte, az elmúlt öt évben a sorsjegyek árbevétele 90 százalékkal, a sorsjegyek nyereményösszege pedig több mint 90 százalékkal emelkedett. Az árbevétel felét a sportfogadás teszi ki, míg a 30 százalékát a számsorsjáték (lottó, Puttó).

"Iszonyat pénzeket lehet elveszíteni nagyon gyorsan, mondjuk pókeren" - mondta el a lapnak Horváth Gábor, a Reménység Alapítvány nágocsi rehabilitációs házának szakmai vezetője. A játékfüggőség korán kialakulhat, mert a kisgyermek és kamasz korosztály mobiltelefonon sok netes játékhoz hozzáférhet, legyen az akár nem szerencsejáték is. A jelentkezők jellemzően azok, akik a játékfüggőségük miatt már elvesztettek sok mindent az életben. Horváth Gábor kiemelte, csak azok számára van segítség, akik szeretnének változtatni. A betegeknél a szenvedély tárgya ugyan lehet más, de a háttér és a lelki folyamatok hasonlóak.

Ha valaki mélyen elmerült a játékfüggőségben, akkor ugyanúgy meg kell küzdenie a gyógyulásért, mint az alkoholistának a szesszel.

A változás csak akkor jöhet, amikor az illető eléri a mélypontot és beismeri, hogy segítségre van szüksége. A szakember szerint csak így lehet megszabadulni a káros szenvedélytől.