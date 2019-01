Elképesztő teljesítmény után adta fel az ausztrál maratonista

Az ausztrál üzletasszony a Föld vízkészletének védelmében indított kampányában kezdte meg a maratonsorozatot. A 48 éves nő több kontinensen futott-sétált végig 62 maratont a RunningDry elnevezésű kampánya keretében, míg pénteken Dél-Afrikában a bal combcsontján többszörös fáradásos törést diagnosztizáltak.

My friend @minaguli was running 100 marathons in 100 days, to highlight the global water crisis. However, she developed a serious injury. Then something special happened. THREAD? #runningdry pic.twitter.com/EIMse9TIRl

Szóvovője elmondta, hogy hogy Mina Guli mostantól a gyógyulásra koncentrál, kampányát azonban folytatja. Az üzletasszony pénteken azt írta a Twitteren, hogy aznap 12 óra alatt tudta teljesíteni a távot. Az orvosai figyelmeztették, nem fog futni többé, ha folytatja a kihívást.

I am doing intensive rehab to make sure I can finish #runningdry campaign on my feet. Thank you to everyone who is adding your miles to keep our campaign for water going and growing! ?? pic.twitter.com/W0wue5zFi7