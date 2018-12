Pezsgőhelyzet: távolodik a magyar a gagyitól

Pezsgővásárlásnál fontos, hogy ismerjük a címkén feltüntetett jelöléseket, és ezek alapján válasszuk meg a számunkra kedvezőt.

Mint Barátossy Gábor, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának igazgató-helyettese az InfoRádiónak elmondta,

az édesség mértéke mellett a készítés módja szerint is három külön kategória van pezsgőből.

"A pezsgő alapvetően a bor újraerjesztésével készül, amihez egy bizonyos likőr kerül, ez tartalmazza az élesztőt és a cukrot, amiből egy újabb erjedés során keletkezik a szén-dioxid, ami a nyomást biztosítja a palackban" - fejtette ki.

Noha a pezsgő fogyasztása kifejezetten az ünnepi alkalmakhoz kötődik, Barátossy megítélése szerint mára kialakult egy pezsgőértő réteg itthon is, nekik is köszönhető, hogy egyre népszerűbbek a drágább pezsgők, illetve egyre több a pezsgőgyár s lehetővé vált a kisüzemi pezsgőkészítés is a közelmúltban.

"52 olyan üzem van Magyarországon, ami forgalomba is hoz pezsgőket,

az pedig egy nagy öröm minden fogyasztó számára, hogy egyre színesebb merítésből tud választani" - fogalmazott Barátossy Gábor, aki mindenkit biztat arra, hogy az 1000 forint alatti és 10 000 forint fölötti kategóriájú pezsgők között ne feltétlenül az előbbiek között keresgéljen, és találja meg az ár-érték aránynak megfelelő pezsgőt.

Nyitókép: Pixabay.com