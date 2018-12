A töltött káposzta és a bejgli is lehet egészséges

A töltött káposzta, a halételek, a halászlé, a sültek gazdag választéka - ezek szoktak általában asztalra kerülni karácsonykor, de ezek az ételek nem feltétlenül egészségtelenek - mondta az InfoRádiónak a szakember.

Nem kell nagy kompromisszumokat kötni

Ha egy töltött káposztát úgy készítünk el, hogy nem tocsog a zsiradékban, és mondjuk árpagyönggyel töltjük meg a hús mellett, nem pedig rizzsel, akkor az kifejezetten egy jó étel.

A halakat is preferáljuk, jó lenne, ha többször is ennénk egy évben, nem csak karácsonykor. Tehát Bencze Mária szerint a hal nagyon jó választás, a halászlét, a halhúst is el lehet készíteni számtalan olyan módon, ami nagyon egészséges.

A köreteknél a klasszikus petrezselymes burgonya vagy a párolt rizs helyett jó, ha valamilyen zöldség kerül a tányérra, akár párolva, akár saláta vagy savanyúság formájában.

Az édességeknél is vannak lehetőségek, egy hagyományos bejgli vagy zserbó is jobbat fog tenni, ha teljes kiőrlésű liszt is kerül a tésztájába. Választhatunk gyümölcsös vagy túrós édességeket, amelyek szintén a karácsonyi menü részévé válhatnak, csak egyszer el kell kezdeni bevezetni azokat. Desszertként felkínálhatunk gyümölcsöt, gyümölcssalátát, ami egy nagyobb ebéd vagy vacsora után kifejezetten jól is esik, segít a megterhelt gyomornak - mondta a dietetikus.

Az étkezés élvezet, örömforrás, és ez fontos

A szemléleten érdemes változtatni - hívta fel a figyelmet Bencze Mária. Az életünket, az egészségünket a fizikai állapotunkat többnyire az határozza meg, hogy az év másik 364 napján hogyan élünk, milyen életmódot folytattunk. Ha egyetlen napon nem 100 százalékig felelünk meg ezeknek az elvárásoknak, attól még nem kell utána mindenféle koplalási szankciókat bevezetni - mondta a szakember, aki emlékeztetett arra is, hogy a kampányszerű diétáknak nem szokott tartós eredményük lenni.

Sokan megfogadják újév napján, hogy fogyókúrába kezdenek, aztán a koplalás után gyorsan visszaszaladnak a kilók. Át kell gondolni a szokásainkat, mi az, ami szolgálja az egészségünket és mi az, ami nem.

Lépésről lépésre kell olyan változtatásokat végrehajtani, olyan alternatívákat beépíteni az életünkbe, amiket azután mindig tudunk majd tartani.

Az étkezés örömforrás, élvezet - emlékleztetett a szakember. Meg kell találni azokat az opciókat, amikkel az étkezésnek ezt a nagyon fontos funkcióját meg tudjuk tartani úgy, hogy emellett még az egészségünket is szolgáljuk vele - tanácsolja a Budai Egészségközpont dietetikusa.

Nyitókép: Pixabay