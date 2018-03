Így szabadíthatjuk ki magunkat az alváshiány rabságából

A hosszú hétvége jó alkalom a pihenésre és hogy kialudjuk magunkat, sok függ azonban belső és külső tényezőktől is, például, ha a szomszéd nem ilyenkor kezdi a lakásfelújítást vagy tart házibulit. Vida Zsuzsannát, a Jóalvás Központ neurológus főorvosát kérdeztük.

Az alváshiány fáradtsághoz, kimerültséghez vezethet - mondta az InfoRádió kérdésére a szomnológus az Alvás Világnapja alkamából. Magyarország 2009-ben csatlakozott az Alvásdiagnosztikai és Terápiás Világszövetség kezdeményezéséhez. A szakember elmondta: alváshiány esetén súlyos aluszékonyság, fáradtság gyötörhet minket, kevésbé tudunk koncentrálni, ingerlékenyebbek lehetünk, megnő a reakcióidőnk.

Ez koffein - kóla, vagy kávé - fogyasztásával például javítható, de

ha rendszeres a kevés vagy rossz minőségű alvás, az hosszútávon kevésbé korrigálható fáradtságot eredményez.

Vida Zsuzsanna kiemelte, hogy a fronthatások is befolyásolják az alvásunkat. Az erre érzékenyek ilyenkor rosszabbul alszanak, ráadásul egyéb betegségek is rosszabbra fordulnak. Gyakoribbak a migrénes, epilepsziás rohamok, a mozgásszervi problémák is fokozódnak. Mindezeken túl például Hold állása és számtalan egyéb környezeti tényező is befolyásolja az alvást.

Ezek alól a hatások alól nem tudjuk kivonni magunkat, de javíthatunk a helyzeten

a megfelelő alvási körülményekkel, az elalvásra való felkészüléssel, vagyis a megfelelő hőmérséklet, fekvőhely, fényhatás kialakításával - mondta Vida Zsuzsanna

A szakember hangsúlyozta: rá kell hangolódni az alvásra, ehhez időt kell hagyni a szervezetnek, abba kell hagyni a munkát, el kell felejteni a mindennapi problémákat, valamint el kell tudni lazulni, amihez érdemes valahogyan relaxálni. Ha nem szükséges, nem kell azonnal gyógyszert bevenni, de hatásos lehet bizonyos gyógynövények használata.