Keményen megbüntettek egy sportfogadási oldalt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 9 millió forintos bírságot szabott ki a Sport & Tip sportfogadás-tanácsadó oldalt üzemeltető One Billion Kft.-re, mert megtévesztően reklámozta szolgáltatásait, valamint együttesen több mint 10 millió forintot a jogsértésben felelős hét influenszer-ügynökségre és egyéni vállalkozó véleményvezérre - közölte a versenyhatóság.

A közlemény szerint a GVH megállapította, hogy a sportfogadás-tanácsadó oldal megtévesztően reklámozta szolgáltatásait biztonságos pénzkereseti lehetőségként. A versenyhatósági eljárás feltárta, hogy a hirdetések nem nyújtottak valós képet a szolgáltatás kockázatairól, így megtévesztették a fogyasztókat.

A cég nem csak a hirdetéseiben szereplő 300-400 százalékos profitrátát nem tudta alátámasztani, de általában véve is következetesen alulhangsúlyozta a tippek kockázatait az elérhető nyereséghez képest, így valótlanul mutatta be a szolgáltatás lényeges tulajdonságait. A hirdetések emellett a fogyasztói bizalom elnyerésének érdekében piacvezetőként állították be a céget, amelyet a vállalkozás szintén nem tudott igazolni - jelezte a GVH.

A cég saját hirdetésein túl több, jelentős követőtáborral rendelkező hazai influenszert is megbízott szolgáltatása népszerűsítésével, akik a tisztességtelen tartalmú hirdetéseket több esetben burkolt módon, fizetett jellegük feltüntetése nélkül tették közzé. Ez szintén jogellenesnek minősül, ugyanis ilyen esetekben a hirdető és az influenszer közötti üzleti kapcsolatot jól észlelhetően, hangsúlyosan, egyértelműen és közérthetően a fogyasztók tudomására kell hozni.

A GVH eljáró versenytanácsa az ügyben súlyosító körülményként értékelte egyebek mellett, hogy a vállalkozás egyszerű és biztonságos pénzkereseti, sőt befektetési lehetőségként tüntette fel a sportfogadást, annak ellenére, hogy az köztudottan kockázatos, túlzásba vitele pedig ártalmas lehet. A megcélzott fogyasztói kör egy része emellett szerencsejáték-függősége miatt különösen sérülékeny, amely szintén súlyosította a jogsértést.

Nyitókép: Pixabay