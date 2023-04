Tökéletesen alakította a rendőrt, nagy pénzeket zsebelt be az M3-on egy férfi

Az M3-as autópályán, még 2022 októberében - Kál térségében - egy civil ruhás férfi, hivatalos rendőri eljárást színlelve, saját autójába szerelt fényjelzés használatával félreállított egy szlovák rendszámú járművet. A sofőrnek rendőrként mutatkozott be, valamint egy hamis szolgálati igazolványt is felmutatott, majd közölte, hogy gyorshajtás miatt állította le. Helyszíni bírságot szabott ki rá. A sofőr 20 ezer forintot fizetett a kamurendőrnek - számol be a police.hu.

Hasonló módszerrel 2023. február 23-án délután egy román rendszámú személyautó sofőrjétől vett el 100 eurót.

A rendőrök rájöttek, hogy egy emberről van szó és április 4-én hajnalban ostorosi otthonában elfogták az illetőt.

A férfi otthonában a rendőrök nagy mennyiségű készpénzt, és egy megtévesztésre alkalmas, műanyag játékpisztolyt foglaltak le. A garázsban megtalálták "Police” feliratú táblát és megkülönböztető fényjelzést adó lámpát is, amelyet egy távirányítóval lehetett működésbe hozni.

Most azt vizsgálják, hogy elkövetett-e több, hasonló bűncselekményt a férfi.

