Két évtized után derült fény a két kidobó szörnyű tettére – videó

2000. október 1-jén történt Kecskeméten egy olyan haláleset, aminek rejtélye több mint két évtizeden keresztül nem hagyta nyugodni sem a helyieket, sem a rendőröket. A fordulópontot egy másik ügyben szerzett információ hozta meg a nyomozók számára. S ebből kiindulva, egy nagyon aprólékos, mindenre kiterjedő nyomozati munka révén sikerült rekonstruálniuk a tragikus nap eseményeit – olvasható a Police.hu-n.

A 23 évvel ezelőtti eset egyik helyszíne a kecskeméti Silver diszkó volt, míg a másik az annak közelében lévő 142. számú vasútvonal. A későbbi áldozat, az akkor 24 éves fiatalember halála előtt az említett Izsáki úti diszkóban szórakozott, onnan azonban a biztonsági őrök kivezették. Ennek során bántalmazták, ököllel verték, illetve egy viperával is többször megütötték, aminek következtében koponyacsonttörést szenvedett. A sértett ekkor még a biztonsági őrök támogatásával saját lábán lépett ki a diszkóból.

Miközben azonban a belváros felé tartottak vele, lehányta az egyik őrt, aki emiatti felindultságában viperájával ismét többször lesújtott rá. Az áldozat ekkor már összeesett, és mozdulni sem bírt. A kidobók a magatehetetlen és eszméletlen állapotban lévő férfit a közeli vasúti sínekhez vonszolták, és egy szelvénynél a sínekre fektetve magára hagyták, bízva abban, hogy az arra haladó vonat majd halálra gázolja, és a testi roncsolódások majd elfedik az általuk okozott sérüléseket. Így az esetet halálos balesetként fogják kezelni, az ő felelősségre vonásuk pedig elkerülhető lesz. A vonatgázolás sajnos be is következett, ami valóban a 24 éves férfi halálát okozta.

Az elkövetők kegyetlen tette azonban nem maradt felderítetlen

– olvasható.

Ugyan az ügyben elsőként indított államigazgatási eljárás idegenkezűséget nem állapított meg, és az eljárást meg is szüntették, később a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztályán egy orgazdaság ügyében folytatott nyomozás során szerzett információk okán az egykori ügyben újra elrendelték a nyomozást, amit időközben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nyomozó Főosztálya vett át.

Az áldozatot exhumálták, majd a Nemzeti Szakértői és Kutató Intézet igazságügyi orvos-, nyom-, fizikus- és antropológusszakértő együttes véleménye kimondta, hogy az elhunyt koponyáját a vonatgázolás okozta sérülésen kívül több más fizikai behatás is érte. S ezen a vonalon elindulva göngyölítették fel a nyomozók az egykori tragédia szálait. Több mint száz tanút hallgattak ki, volt, akit a helyszínen, bizonyítási kísérleteket végeztek, adatokat gyűjtöttek, elemeztek, értékeltek, és ez alapján körvonalazódott a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható két személy, akiket 2022. november 29-én fogtak el.

A jelenleg 48 éves kecskeméti N. Tamást, valamint a most 49 éves V. Lajost a KR NNI nyomozói előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettével gyanúsították meg, majd ezt követően bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat, amit időközben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség el is rendelt. A két férfi azóta is letartóztatásban van.

A két gyanúsított azt elismeri, hogy az inkriminált éjszaka folyamán a későbbi áldozatot bántalmazta, de azt mindegyikük tagadja, hogy a fiatalember sínekre való helyezéséhez köze lenne. A vizsgálati szakban a nyomozók a terheltek által védekezésként felhozottakat egyrészt tanúvallomásokkal, másrészt szembesítésekkel cáfolták meg. Így a két férfi terhére rótt bűncselekmény bizonyítottságához kérdés sem fér – olvasható a rendőrség hivatalos oldalán.

A KR NNI a nyomozás befejeztével az iratokat vádemelési javaslattal a héten adta át a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségnek.

„Vonatgázolásnak álcázták a fiam kivégzését”

A Blikk úgy tudja, hogy N. Tamás egy jól menő konditerem személyi edzőjeként dolgozott és Kecskemét legimpozánsabb luxuslakóparkjában jómódban élt feleségével. Utóbbit sikerült is elérniük, akivel 28 éve él együtt, tehát már az emberölés idején is egy párt alkottak. Nyilatkozni nem akart, de annyit elmondott: hisz párja ártatlanságában és meg van győződve arról, hogy csupán baleset történt. Tudomása szerint vádalku miatt kerültek most képbe a gyanúsítottak.

V. Lajos nagyvenyimi otthonához is ellátogatott a lap munkatársa, ott a férfi édesapja nyitott ajtót, aki elismerte, hogy a fiát vitték el, de nem akart beszélni a részletekről. „Egy jóravaló család, soha nem ártanának senkinek. Az apjának most szörnyű lehet, hiszen néhány éve temette el a feleségét” – fogalmazott az egyik szomszéd.

A Blikknek korábban az áldozat édesanyja azt mondta: hiába tudta mindenki annak idején, hogy nem vonatbaleset történt, hivatalosan azt állapították meg, hogy a fia részegen a sínekre feküdt. „Álláspontom szerint a fiamat az egyik biztonsági őr üldözte, aki egy viperával verte szét a tarkóját, amikor egy másik őr szemből a talpával megállította. Végül a vonatsíneknél vérzett el, az elkövetők pedig balesetnek beállítva akarták eltussolni az ügyet. Vonatgázolásnak álcázták a fiam kivégzését” – magyarázta az asszony.

