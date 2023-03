Vigyázat, csalók élnek vissza a bükki füvesember nevével!

Mint mondta, neki most egyszerre három dologgal is foglalkoznia kell: a gyász feldolgozása és a jogi hercehurca mellett még édesapja cégét is tovább kell vinnie.

Lopes-Szabó Zsuzsanna szerint egy huszonhat országban működő, nemzetközi bűnszövetkezet csapdájába kerültek. Már az adóhatóság is nyomoz, szellemi tulajdon védelme ügyében, de az igazi megoldás a fogyasztók felvilágosítása lehet.

Az elhunyt bükki füvesember lánya elmondta még, hogy a csalók azért sikeresek, mert sajnos az internet elég szürke terület. Lopes-Szabó Zsuzsa azt kérte, hogy mindenki legyen nagyon óvatos, amikor például az interneten kínálnak neki Gyuri bácsi nevében, negyven-ötvenezer forintért tablettákat.

"Mi soha nem árultunk ilyeneket és tőlünk telefonon sem lehet semmit rendelni"

- hangsúlyozta a cégvezető, hozzátéve: fontos, hogy minél több ember tudjon erről, mert még jó páran áldozatul esnek a bűnözőknek.

A cég Szabó György halála és a nevével visszaélő csalók ténykedése ellenére is fennmaradt, sőt fejlődik, közölte a természetgyógyász.

Lopes-Szabó Zsuzsa ugyanakkor arról is beszélt, hogy nekik is muszáj változtatniuk, ám ezt csak úgy teszik, hogy a hagyományokból kiemelik a jó dolgokat és azokat folytatják tovább. Mindezek szem előtt tartásával igyekeznek egy kicsit nyitni a modern dolgok felé. Példaként említette, hogy

gyógyfüvekből nemcsak teát lehet főzni, hanem különféle élelmiszereket, kozmetikumot, kenőcsöket, tinktúrát, mixtúrát és kivonatokat is tudnak készíteni.

A jövőben ezekre fognak koncentrálni - hangoztatta Lopes-Szabó Zsuzsa.

A bükki füvesemberként ismertté vált, és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntetett Szabó György, 2022. december 4-én, 94 éves korában hunyt el.

Nyitókép: Forrás: Facebook/Lopes-Szabó Zsuzsa