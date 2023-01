Sikítva menekült az utcán a nő, a rendőrség elfogta a feltételezett gyilkost

A szlovák rendőrség a Facebook-oldalán közölte, hogy a nyomozásra való tekintettel semmilyen egyéb információt nem közölnek.

A TV Noviny szerint egy helyi fiatalemberről van szó. A gyilkosság elkövetésével gyanúsított férfit, két nappal később, a kora reggeli órákban vették őrizetbe egy Csehország felé tartó vonaton - írja a parameter.sk.

A 46 éves asszony a szilveszter éjszakát a barátjánál töltötte, majd másnap a szüleikhez akartak utazni.

Az ügy azért okozott hatalmas felháborodást Szlovákiában, mert egy térfigyelő kamera felvétele szerint a 18 éves férfi a nyílt utcán üldözte a sikoltozó nőt, akivel, miután utolérte, 9 késszúrással végzett vele.

Állítólag egy másik nő is látta az elkövetőt, aki őt is követte egy darabig, de ez az asszony még időben be tudott menekülni egy középületbe.

Az ügynek az ad szomorú aktualitást, hogy a mai napon, január 9-én, a rendőrség újabb, hasonló bűncselekményről számolt be. Ezúttal egy 39 éves férfi támadott meg egy középkorú asszonyt. Nyakon szúrta, majd próbált elmenekülni, de a rendőrség elfogta.

Nyitókép: youtube/Čas plynie