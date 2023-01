Egy elhagyott kabát miatt vetemedtek durva önbíráskodásra – képek

A balassagyarmati nyomozók eljárást folytatnak csoportosan elkövetett önbíráskodás, súlyos testi sértés kísérlet, személyi szabadság megsértése és magánlaksértés bűntett megalapozott gyanúja miatt egy 20 éves, egy 23 éves és egy 28 éves férfi ellen.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint négy hugyagi lakos baráti rendezvényen töltötte a szilvesztert a településen. A buli végén hazamentek, egyikőjük azonban nem találta a kabátját, ezért visszatértek ismerősük házához hajnalban.

Miután a bent tartózkodók nem nyitottak ajtót, a férfi, aki a kabátot elveszítette a helyszínről távozott, a három elkövető azonban nem hagyta annyiban a dolgot. A 28 éves férfi több erős rúgást mért a bejárati ajtóra, amely következtében annak több fa eleme kitört. Miután az ajtó rugdosásával a három férfi felhagyott a bent lakó férfi ijedten ajtót nyitott. Police.hu

Az erőszakos társaság ekkor bement az épületbe, ahol mindhárman fej és testszerte ütlegelni kezdték volt vendéglátójukat, aki ennek következtében sérüléseket szenvedett és a későbbiekben orvosi ellátásra szorult.

A három férfi továbbra is társuk kabátjának visszaadását követelték, és hogy annak nyomatékot adjanak, a 28 éves férfi a helyszínre magával vitt műanyag kannából benzint locsolt szét a ház nappali helyiségében, azzal fenyegetőzve, hogy rájuk gyújtja a házat. A fenyegetést erősítette a 23 éves társa is, aki egy öngyújtót is felmutatott, hogy azzal fogja meggyújtani a benzint.

Miután a házban tartózkodók nem találták a kabátot, a bántalmazott és megfenyegetett tulajdonos felajánlotta, hogy távozik az elkövetőkkel, és segít megkeresni az eltűnt ruhaneműt azon a helyen, ahol a társaság korábban megfordult az éjszaka folyamán. Az elkövetők egyikének autójával indultak a keresésre.

A korábban bántalmazott sértett a hátsó ülésen foglalt helyet a csapat legfiatalabb tagjával, aki a járműben ülve egy kést szorított a megszeppent és bántalmazott férfi oldalához. A járművel elhajtottak ahhoz a hugyagi családi házhoz, ahol az este folyamán szintén megfordultak, azt feltételezve, hogy ott majd megtalálják a kabátot.

Az elkövetők a házba egyedül beengedték az áldozatukat, aki kihasználta az alkalmat és gyalog elmenekült, majd értesítette a rendőrséget. A nyomozás jelenlegi szakaszában a kabát még nem került elő. A három elkövetőt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat.

Nyitókép: Police.hu