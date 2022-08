Hajtóvadászat indult a Bécsben meggyilkolt magyar anya és lánya gyanúsítottja után

Egy bécsi lakásban találtak a magyar családanya, Ö. Renáta és lánya, E. Aliz holttestére augusztus 4-én. A gyanú szerint mindkettőjüket megfojtották, az elkövető pedig Renáta volt partnere, a tunéziai származású Mahmoud N. lehetett.

A férfi rázárhatta a szobaajtót a két holttestre, majd távozott, miközben a másik szobában Renáta két kisfia, a kilencéves Emirhan és a hatéves Harun aludtak, írja a Bors.hu. A gyerekek másnap csodálkozva keresték anyjukat és nővérüket. Délutánig várták haza őket, azonban estére már annyira megijedtek, hogy átszaladtak segítséget kérni Emirhan szemorvosához, aki értesítette a rendőröket.

Mahmoud után hajtóvadászatot indított a rendőrség. Azóta is forró nyomon kutatnak, azonban sokan úgy vélik, a férfi már nemhogy Bécset, de még az országot is elhagyta. Erre minden lehetősége meg is van, ugyanis értesülések szerint többek között Hollandiában és Németországban is élnek rokonai, emellett nem kizárt, hogy hazájába, Tunéziába menekült.

A rendőröknek így vélhetően ki kell terjeszteniük a kutatást az ország határain kívülre, de nem kizárt, hogy más kontinensen is elkezdik a nyomozást.