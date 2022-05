Terrorban tartották a gyermekotthon lakóit és nevelőit

A vádirat szerint az öt fiatalkorú elkövető 2019 decembere és 2020 áprilisa közötti időszakban egy Pest megyei gyermekotthonban tartózkodtak. Ebben az időszakban az öt fiú rendszeresen támadt rá kiskorú társaikra. Őket bántalmazták, megalázták illetve kényszerítették olyan dolgokra, amit szabad akaratukból nem tettek volna meg.

A bántalmazásban általában többen vettek részt és esetenként seprűnyelet is használtak. Az is előfordult, hogy a sértett száját is betömték, hogy ne tudjon segítségért kiáltani.

Az elkövetők agresszivitása azonban itt nem állt meg. Trágár módon szidták nevelőiket és több alkalommal nekik is támadtak. Volt arra is példa, hogy korábbi bántalmazásaikkal már megfélemlített kiskorút utasítottak támadásra a nevelők ellen.

Az ügyben a Budakörnyéki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette, minősített könnyű testi sértés vétsége és személyi szabadság megsértésének bűntette valamint becsületsértés vétsége miatt emelt vádat az elkövetők ellen.

