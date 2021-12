Egy kiló drog és fegyver: kattant a bilincs

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztály Lovas-Kutyás Alosztállyal együttműködve 2021. december 15-én délután kutatást és lefoglalást hajtottak végre Pölöskén, egy családi házban – írja a Police.hu.

A kutatás során a rendőrök kábítószerkereső kutya alkalmazásával több nejlonzacskóban és üvegekben, összesen 1197,95 gramm súlyú kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint egy éles maroklőfegyvert és 136 darab lőszert is találtak, amiket lefoglaltak.

A nyomozók az 54 éves német állampolgárságú férfit kábítószer birtoklása, továbbá lőfegyverrel, valamint lőszerrel visszaélés bűntett elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vétele mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

A rendőrkapitányság munkatársai a fentiek mellett a helyszínen ismeretlen eredetű jövedéki termékekre is bukkantak, ezért értesítették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának munkatársait is. A pénzügyőrök 37 kilogramm fogyasztási dohányt, 243 kilogramm cukorcefrét, csaknem 100 liter ismeretlen eredetű alkoholterméket és egy dohányvágó készüléket is lefoglaltak.

A NAV munkatársai az ügyben költségvetési csalás és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak.

Nyitókép: Police.hu