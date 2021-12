Fejlemények a diósdi baltás gyilkos ügyében

A két sértett férfi egy diósdi házban lakott együtt. Egyikük régóta ismerte a vádlottat, így amikor az éppen csak felnőttkorú fiú tavaly év elején lakhatást keresett, befogadták magukhoz.

Ettől kezdve gyakran együtt italoztak a házban és többször kerültek összetűzésbe is. A vádlott egyszer meg is lopta az egyik sértettet, míg a másik azt vetette többször is a szemére, hogy csak kihasználja őket.

A vádlott 2020. április 23-án, az esti órákban alkoholt és kábítószert is fogyasztott, miközben a sértettek a saját szobáikban elaludtak.

A fiatal férfi elhatározta, hogy mindkét szállásadóját megöli. Ebből a célból magához vette az éppen napokkal előtte, kerti munkára megélezett fejszét, és a vele közös hálóhelyiséget használó, alvó férfira többször is lesújtott. Ezután átment a másik szobába és a másik alvó sértettre is többször lesújtott – írta az ügyészség.

Kiemelték, hogy a bántalmazás miatt mindkét sértett nagy fájdalommal és vérveszteséggel járó, súlyos sérüléseket szenvedett el –

közülük több „csonkolásos jellegű” volt; mindkét férfi a helyszínen meghalt.

A vádlott a gyilkosság után elsétált egy közeli benzinkútra, ahol alkoholt, üdítőt és ételt vett magának, majd visszatért a házhoz, és bejelentette a gyilkosságot a segélyhívón.

A Pest Megyei Főügyészség különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés miatt emelt vádat a fiatal férfi ellen – áll a közleményben.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán