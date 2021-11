Praktizál egy jemeni orvos Budapesten, akit "nem lehet női betegekkel egyedül hagyni"

Rendőrségi nyomozás zajlik egy fővárosi háziorvos ügyében, a jemeni férfinak több ügye is van, pedofília vádja is felmerült vele szemben, áldozata öngyilkos is lett. A férfi továbbra is praktizál.

A Blikk összeállítása szerint egy 14 év alatti, mentális beteg lányt meg is erőszakolt nem is egyszer (vele egy buszon ismerkedett össze), a doktorral szemben szexuális erőszak és személyi szabadság megsértése miatt viszont hiába indult eljárás, azt megszüntették, mert a lány 2018-ban öngyilkos lett.

Környezete szerint nem szabad nőkkel egyedül hagyni, mert rögtön tapogatni kezdi őket.

A Fővárosi Főügyészség két héttel ezelőtti közleménye is tartalmazza, idén július 21-én egy budapesti rendelőintézetben a vizsgálóágyon fekvő, kiszolgáltatott helyzetben lévő női beteget összevissza fogdosta. Az asszony panasszal élt az orvossal szemben, a történtekről a Nemzeti Védelmi Szolgálat is értesült, amely nemcsak az általa védett állomány, köztük az egészségügyi dolgozók korrupciós ügyeivel foglalkozik, de minden, a munkahelyükön, a munkakörük gyakorlásával összefüggésben elkövetett bűncselekmény esetén fellép. Az NVSZ ebben az ügyben is feljelentés tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, ahol elindult a nyomozás szexuális kényszerítés gyanúja miatt.

A molesztáló orvos lábán nyomkövető van, mert egy vele szemben szintén szexuális kényszerítés miatt folyó korábbi eljárásban bűnügyi felügyelet alatt állt. Dolgozni pedig úgy tudott, hogy nem kizárólag az otthonára szólt a személyi szabadság korlátozása, hanem az egész országban szabadon mozoghatott.

A Blikk megkereste a Magyar Orvosi Kamarát, "nincs erről információnk" – ez volt a válasz.

