A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint szerint a vádlott 2020. április 23-án a VI. kerület, Nyugati téri aluljáróban tartózkodott több más – szintén hajléktalan életmódot folytató – ismerősével.

A vádlott kis idő múlva felszállt a villamosra, és azzal az Oktogon térre utazott. A villamosról leszállva a megállóban – minden előzmény nélkül – belekötött egy villamosra várakozó másik férfiba. A vádlott azt tette szóvá neki, hogy a sértett ránézett, majd ezzel egyidejűleg rátámadt a férfira, és ököllel többször, nagy erővel megütötte a fejét. A bántalmazás következtében a sértett összeesett és elvesztette az eszméletét.

A vádlott a sértett bántalmazásával ezután sem hagyott fel, a vád szerint ököllel, nagy erővel még többször megütötte és megrúgta a földön magatehetetlenül fekvő férfit az arcán és a testén.

A sértettel együtt várakozott a megállóban egy rokona, ő kért meg egy szintén ott várakozó másik személyt, hogy értesítse a rendőröket és a mentőket.

A vádlott időközben távozott a helyszínről, elfogására pár órával később egy XX. kerületi kültéri edzőparkban került sor.

A sértett által elszenvedett fejsérülések életveszélyesek voltak.

A Fővárosi Főügyészség az 22 éves férfival szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A főügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban, továbbá arra is indítványt tett, hogy a bíróság egy más ügyben, korábban kiszabott 2 év fiatalkorúak börtönbüntetésének végrehajtását is rendelje el – zárul az ügyészségi közlemény.

Nyitókép: Magyarország Ügyészsége