Erőszakolási botránysorozat – öngyilkosságba menekült az amerikai válogatott volt edzője

A New York Timesra hivatkozva a HVG azt írja, öngyilkos lett John Geddert, az amerikai olimpiai tornászválogatott egykori edzője, miután csütörtökön napvilágot látott, mivel vádolják: szexuális erőszakkal és emberkereskedelemmel.

John Gedderté volt az az edzőterem, ahol az a Lawrence Nassar dolgozott, akit több sportoló is megvádolt szexuális zaklatás miatt.

A Geddert elleni friss vád húsz rendbeli emberkereskedelemről szól, számos esetben sérüléssel járó munkára kényszerítés is. Hat esetben kiskorúakkal kereskedett, hab a tortán, hogy zsarolhatott is, és félrevezethette a hatóságokat – szándékosan. Geddert otthonában az ügytömeghez kapcsolódó 12 doboznyi bizonyítékot és elektromos eszközöket is lefoglaltak.

Az amerikai tornasportban történt visszaélésekről épp dokumentumfilm is forog, nem is egy, és tavaly a Netflixen már bemutatták az Athlete A című filmet,

egy évvel az HBO-n debütált At the Heart of Gold után.

Geddertnek csütörtökön kellett volna feladnia magát, ez elől menekült a halálba.

A Geddert termében dolgozó orvost, Lawrence Nassart 2018-ban 40-től 175 évig terjedő szabadságvesztésre ítélték, mert éveken keresztül bántalmazott sportolókat.

Nyitókép: Pixabay.com