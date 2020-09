Minden vádat tagadott a Fenyő-gyilkosság elsőrendű vádlottja

Fenyő János médiavállalkozót 1998-ban ölte meg Budapesten Jozef Rohác, aki emiatt jogerős szabadságvesztését tölti.

Az ügyészség a mostani eljárásban azzal vádolja Gyárfás Tamást, hogy ő bízta meg az azóta már más ügyekben jogerősen elítélt Portik Tamást és Tasnádi Pétert Fenyő János megölésével.

A vád szerint Portik meg is szervezte a gyilkosságot, ő bérelte fel Jozef Rohácot. A vád szerint Fenyő János és Gyárfás Tamás között az 1990-es években üzleti, elszámolási vita, hatalmi harc robbant ki az RTV Újság, a Nap TV és más ügyek miatt. Perek indultak, nyilvánosan fenyegették egymást a felek, Fenyő János terhelő adatokat próbát gyűjteni Gyárfásról és lejárató cikkeket íratott róla a Népszavában. Az ügyészség szerint emiatt határozta el Gyárfás, hogy megöleti riválisát, előbb Tasnádi Pétert bízta meg azzal, hogy 12 millió forintért végezzen Fenyő Jánossal. Tasnádi ebből hatmilliót meg is kapott, de nem teljesítette a megbízást. A vád szerint ezután fordult Gyárfás Portik Tamáshoz, hogy ölesse meg Fenyő Jánost. A keddi tárgyaláson Gyárfás Tamást a Portik Tamás által rögzített hangfelvételek alapján kérdezték Tasnádi Péterhez fűződő kapcsolatáról.

A bíróság kérdésére, hogy félt-e Tasnádi Pétertől, Gyárfás Tamás nemmel válaszolt. A bíróság kérdésére, hogy akkor Portik Tamásnak 2004-ben miért mondta azt, hogy "kiveri a víz", ha arra gondol, hogy Tasnádi kiszabadul a börtönből és megkeresi, Gyárfás Tamás azt mondta,

nem félt, hogy Tasnádi erőszakot alkalmaz vele szemben, inkább attól tartott, hogy "belekeveri" Fenyő János meggyilkolásába.

Ezzel kapcsolatban elmondta: Tasnádi 2003-ban felhívta a börtönből és azt mondta, Kovács Lajos, az ügy korábbi főnyomozója rá akarja venni, hogy tegyen vallomást ellene a Fenyő-ügyben. Arra a kérdésre, hogy miért akarta volna egy rendőr rávenni Tasnádit, hogy vallomást tegyen Gyárfás ellen, Gyárfás azt mondta, akaratán kívül félretájékoztatta Kovács Lajost egy dátumról a Nap TV-vel kapcsolatban, ami miatt a nyomozó azt gondolta, ő állhat a bűncselekmény mögött, ráadásul az alvilági kapcsolatai és a gazdasági helyzete is ellene szólt. Arra a kérdésre, hogy miért nem jelentette fel Kovács Lajost vagy Tasnádit, és miért nem használta fel a médiát, hogy tisztázza magát, azt válaszolta, szégyellte, hogy a neve egyáltalán kapcsolatba kerül a Fenyő-üggyel, emellett soha nem élt vissza azzal, hogy lehetősége volt közéleti műsort készíteni. Hozzátette: ráadásul nem is volt bizonyítéka, hogy Tasnádit valóban vallomásra akarta volna rávenni a rendőrség. Azt mondta:,

a rendőrség hamar "bedobta" a nevét a köztudatba a gyilkossággal kapcsolatban, ez pedig "kapóra jött" az alvilágnak, Tasnádi és Portik is "esélyt látott" arra, hogy "keressen" az ügyön.

Tasnádi Péter volt feleségének vallomásával kapcsolatban Gyárfás Tamás azt mondta, a nő előbb védte Tasnádit, majd amikor megromlott a kapcsolatuk, azért, hogy volt férjének ártson, vallotta a nő azt, hogy Tasnádi megbízást kapott Fenyő János megölésére Gyárfástól.

Gyárfás Tamás arról is beszélt, hogy egy félreértés nyomán terjedt el a városi pletyka még 1997-ben, hogy megbízást adott volna Fenyő János megölésére Tasnádinak, és Tasnádinak "megtetszett a dolog", mert ezzel fenn tudta tartani a "keresztapa-nimbuszát". Ám amikor a rendőrség is elkezdte komolyan venni a lehetőséget, már azt mondta Tasnádi, hogy csak "lehúzta" Gyárfást, aki "egy balek". A bíróság felvetette, hogy ha Gyárfásnak konfliktusmentes volt a kapcsolata Tasnádival, aki jelentős pénzt is hozott neki a hirdetésekkel, akkor miért állította Tasnádi, hogy megbízást kapott Gyárfástól a gyilkosságra.

Azzal kapcsolatban, hogy Gyárfás Tamás tízmillió forintot adott a börtönből éppen szabadult Tasnádinak, Gyárfás több magyarázatot is adott már az eljárás során, ezeket a keddi tárgyaláson fenntartotta, így többek között azt, hogy Tasnádi megzsarolta, ráijesztett, "lehúzta", de mondta azt is, hogy azért adott pénzt, mert "jobb a békesség", valamint, hogy félt, hogy Tasnádi hamis vallomást tesz, amivel belekeveri a Fenyő-ügybe. A pénzzel kapcsolatban elmondta, nem írtak róla papírt, bár "nem volt illúziója", hogy Tasnádi visszaadja-e azt. A per csütörtökön folytatódik.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán