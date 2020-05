Újabb tragédia vár Szilágyi István özvegyére

Szilágyi István és felesége még évekkel ezelőtt vett fel hétmillió forint svájci frank alapú hitelt, hogy kibővítse XVII. kerületi házát. A pénz elfogyott, és a tartozás megsokszorozódott az előtt, hogy a felújítást befejezhették volna. Az özvegy úgy tudta, 22 millió forint tartozás van a házon, de kiderült: már több mint 30 milliót kell fizetnie a végrehajtóknak – írta a Ripost.

A tulajdoni lap szerint a színésznek 13 775 948 forint tartozása volt, ehhez jött még 51 095 frank, ami forintba átszámolva 17 millió. Így jön ki a 30 milliós össztartozás, ám emellett még kisebb elmaradásaik is voltak.

Az özvegyet a tetemes tartozása miatt ki is lakoltathatnák abból az otthonból, ahol eddig férjével és fiával élt, és amit a gyilkosság után sem volt hajlandó elhagyni. A koronavírus miatt azonban jelenleg kilakoltatási moratórium van érvényben, ami egészen a veszélyhelyzet végéig tart. Ezt követően persze újra folytatódnak az eljárások.

A lap úgy tudja, hogy korábban már több befektető is szemet vetett a dinamikusan fejlődő környéken található telekre, ahol akár egy modern társasházat is fel lehetne húzni. Ezért volt olyan vállalkozó is, aki megvette volna a hitelt a követeléskezelőtől. A környéken épp annyiba kerül egy hasonló méretű telek, mint amennyi adósság terheli az ingatlant.

Szilágyi István, a korábbi népszerű színészt a gyanú szerint a jelenleg letartóztatásban lévő fia ölte meg az otthonában.

Nyitókép: MTI/Kallos Bea