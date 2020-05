Szilágyi István özvegyének testévre sejti, mi vezetett a tragédiához

„Azt mondta az unokám, hogy nem jönnek haza a temetésre. Brüsszelben élnek és nem jó a kocsijuk, repülővel pedig nem tudnak jönni. A vírus miatt most két hetet karanténban kéne tölteniük, ezért nem lesznek itt Pista temetésén – mesélte a Blikknek Humenyánszky Jolán.

Mint ismert, vasárnap reggel, a XVII. kerületi otthonában támadt rá a saját fia Szilágyi István színművészre, az ország Lópici Gáspárjára. A férfi egy kalapáccsal ütötte a 82 éves áldozatot, ahol érte.

Az özvegy az elmúlt napon nemcsak az unokájával, hanem a bulvárlap segítségével a testvérével is beszélt, valamint az egyik unokatestvére is felhívta. Mint kiderült, Szilágyiékat hosszú ideje nem lehetett elérni telefonon, miután az özvegy fia sokat telefonált, ám a több tízezres számlát nem tudták fizetni, így a szolgáltató kikapcsolta a számot.

„Éreztem, hogy baj lesz” – fogalmazott Humenyánszky Jolán testvére a lapnak, aki azt sem tudta magában tartani, szerinte mi vezetett a tragédiához. „Haragszom Pistára… Korábban sokszor csúnyán bánt a fiával, talán azért is lett olyan az a gyerek, amilyen. Péternek nehéz gyerekkora volt... Még pici volt, amikor a szülei elváltak, az apja pedig magával vitte. Jolika hosszú ideig nem is látta, azért ragaszkodik most hozzá ennyire, nem akarja még egyszer elveszíteni” – tette hozzá a rokon

A nő azt mondta, valahol elhiszi, hogy a fiú önvédelemből cselekedett. Szerinte nagyon nem akart visszakerülni a börtönbe, ezért nem tett volna semmi olyat, amiért lecsukhatják.

