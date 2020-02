Állatkínzó rapsicot fogtak a Tisza-tavon

Egy rutinellenőrzés során szúrta ki a halőr, hogy a látszólag szabálykövető horgász három folyami harcsát is "elfelejtett" beírni a fogási naplóba, ráadásul tiltott eszközzel horgászik - adta hírül a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. A február elsején ellenőrzött tiszafüredi horgász a vizsgálat kezdetén még készségesen felmutatta az aznapra érvényes állami horgászjegyét és területi jegyét, később viszont, alaposabban átnézve a csónakot előkerült egy zsák, belőle pedig a harcsák.

A horgászbotot kitekertetve pedig az is kiderült, hogy célzottan külső akadásra törekedett az elkövető, ugyanis a gumihal fölé – a főzsinórba – fixen be volt kötve egy háromágú horog, amely meg is volt nyitva kicsit, hogy még könnyebben akadjon.

A halőr mind az eszközöket, mind a halakat elkobozta. És bejelentette azt is, hogy többek között tiltott módon történő halfogás miatt eljárást kezdeményez ellene. Ezen túlmenően gereblyézés bűncselekményének gyanúja miatt a kikötőbe visszakísérte a tiszafüredi férfit. Mire megérkeztek a kikötőbe, már a Kiskörei Vízirendészet munkatársai is megérkeztek, majd a bizonyíték rögzítése után előállították a férfit a kiskörei kapitányságon.

Végül nemcsak a tiltott eszközzel történő halfogásért, a külső akadással fogott hal megtartásáért, a fogási napló elmulasztott vezetéséért, a tilalmi időszakában megtartott halért, a hallopásért, az orvhalászat bűncselekményért indítottak eljárást a férfi ellen, hanem ittas vezetésért és a csónak kötelező tartozékainak hiányáért is.

A Tisza-tó és a környező folyószakasz horgászvizeit kezelő cég pedig azt is közölte, hogy a horgász az eljárások végeredményétől függően arra is számíthat, hogy a Tisza-tavi területi jegy váltásától öt évre eltiltják.

Nyitókép: Forrás: Tisza-tavi Sporthorgász Kft.