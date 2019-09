Óriási változások a lopott magyarországi autók friss listáján

A személygépkocsi-lopások 54 százaléka történt a fővárosban 2019 első félévében - írja az ORFK adatai alapján a Vezess. Ilyen kedvező arány még sosem volt, korábban Budapesten lopták el az autók 80-90 százalékát. Ha minden jármű lopási statisztikáit nézzük, még inkább a vidék felé billen a mérleg: a Budapestről eltűnt gépjárművek aránya 45,9 százalék volt.

A portál által megkérdezett szakértő szerint a BRFK eredményes munkával kiszorította Budapestről az orgazdák nagy részét, így nincs kinek dolgozniuk a tolvajoknak. Mostanában a megyeszékhelyek és vonzáskörzetük a veszélyeztetett helyek.

Pontosan 300 személyautót loptak el 2019 első felében országszerte, gépjárműből 410-et. Tavaly egész évben ez a két adat 771 és 1023 volt, azaz folytatódik a trend: 2014 óta évről évre egyre kevesebb az ilyen bűncselekmény.

Jelentős változásokat látni a bűnözők által preferált márkák listáin is. Miközben 2018 egészében az ellopott személyautók és gépjárművek sorát egyaránt a Volkswagen vezette, 2019 első felében mindkét helyen még a dobogóról is leszorult a német gyártó. Személyautókból Opelt loptak a legtöbbet idén, tavaly harmadik volt márka. A most második Suzuki nála is többet lépett előre, 2018-ban még csak ötödik volt, egyértelműnek tűnik a trend, egyre több Suzukit lopnak.

Érdekes, hogy szinte leálltak a Škodák lopásával, a tavalyi egész éves 61 darabhoz nézve az idei féléves 9 autó komoly csökkenésnek számít. Ha megötszöröződne az esztendő második felében, akkor sem érné el a múlt évi szintet.

A lopási toplista 2019 első felében

Márka Darabszám 1. Opel 38 2. Suzuki 36 3. Ford 36 4. Volkswagen 29 5. Renault 28 6. Toyota 16 7. BMW 14 8. Audi 10 9. Škoda 9 10. Mercedes 9 11. Lada 7 12. Fiat 7 13. Honda 6 14. Citroën 6 15. Mitsubishi 5 16. Daewoo 5 17. Peugeot 4 18. SEAT 4 19. Nissan 4 20. Lexus 4

A motorkerékpároknál a lista élén egy 2003-ben becsődölt gyártó, a Simson kétkerekűi állnak. Meglepően sokat lopnak Csepelből is.

Márka Darabszám 1. Simson 27 2. Yamaha 19 3. Honda 13 4. Csepel 10 5. Aprilia 10 6. Suzuki 7

Nyitókép: Pixabay