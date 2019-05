Újra felbukkant a debreceni táblarém, de a rendőrök nem találják

Mint az Infostart is megírta, az elmúlt hetekben Debrecen néhány pontján – például a Petőfi téren – valaki közúti jelzőtáblákat forgatott el a tartóoszlopon. Egy helyi autósiskola oktatója szerint is elszaporodtak a városban a jelzőtábla-rongálások, -elmozdítások. A Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára, Suba istván már tíz esetről tud, leggyakrabban Debrecen belvárosában és annak környékén - írja a haon.hu.

A balesetveszély létrehozása miatt a jelzőtábla elforgatója, eltulajdonítója a közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt követ el, mely alap­esetben 3 év szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés mértéke attól függ, milyen veszélyhelyzet alakult ki ennek nyomán.

A rendőrség tapasztalatai szerint az is előfordul, hogy valaki a lakóhelyén letakarja a jelzőtáblát, mert nem tetszik neki az, amit az elrendel, de olyanra is akad példa, hogy az útfelújítás során „begyűjtik” a sebességkorlátozó táblákat. Debrecenben egyre több helyen helyeznek el köztéri kamerákat, melyek már olyan jó minőségű képet rögzítenek, amely alapján be lehet azonosítani a tettest, tetteseket.

A mostani elkövetőt azonban még mindig nem kapták el.

