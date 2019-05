A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai felderítő munkájuk során olyan információk birtokába jutottak, hogy a 40 éves D. Norbert – aki korábban már többször került a hatóság látókörébe kábítószeres ügyek miatt – és társa, a 38 éves P. Károly évek óta Budapesten vásárolnak drogot, amelyet aztán kiporciózva értékesítenek tovább Borsod megyében – írja a Police.hu. Az ügyben a KR NNI kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt indított nyomozást. A rendőrök megtudták, hogy a két férfi szombaton amfetamin vásárlás céljából ismét a fővárosba utazik, ezért

elfogásukra összehangolt akciót szerveztek.

A férfiak egy IX. kerületi társasházhoz hajtottak, ahová P. Károly néhány percre bement, majd D. Norberttel együtt visszautazott annak miskolci lakásához. Innen már külön folytatták útjukat. P. Károlyt a rendőrök néhány perc múlva intézkedés alá vonták, autója átvizsgálásakor amfetamint találtak nála.

Közben egy másik egység D. Norbertet követte. Miután három embernek is drogot adott el, a vásárlókat is elfogták a nyomozók. Mindegyiküknél néhány grammos adagokban találtak speedet. A KR NNI munkatársai ezzel egyidejűleg D. Norbertet is elfogták. Nadrágzsebéből 16 alufóliacsomagba kiporciózott amfetamin került elő. A nyomozók kutatásokat tartottak a két kereskedő lakásaiban is, amelyek alkalmával még több speedet, valamint csekély mennyiségű marihuánát és egyéb tárgyi bizonyítékokat találtak.

Az akció során összesen körülbelül 200 gramm amfetamint valamint 10 gramm marihuánát foglaltak le a rendőrök.

A KR NNI felderítői beazonosították azt a férfit is, akitől D. Norbert és P. Károly a IX. kerületben beszerezte a drogot. A 37 éves B. Gergelyt vasárnap reggel fogták el, lakásában kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök.

A szabadlábon védekező három vásárlót kábítószer birtoklása bűntett megalapozott gyanúja miatt, D. Norbertet, P. Károlyt és B. Gergelyt kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók gyanúsítottként. A rendőrök bűnügyi őrizetbe vették őket, majd előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szakértők bevonásával folytatja a nyomozást.

