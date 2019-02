Darabolós gyilkosságért fizetett volna 300 milliót a volt veszprémi ügyvéd - videó

A krimibe illő történetről a Veol.hu azt írja, hogy az 2005-ben kezdődött, az akkor ügyvédként dolgozó 47 éves veszprémi férfi megismerkedett az ügy tanújával, majd három évvel később egy füredi férfival, illetve 2011-ben egy budapesti vállalkozóval, akivel közösen üzletelni kezdett. Az ügyvéd viszonya 2012 végén megromlott fővárosi társával, őt tartotta felelősnek a sikertelen befektetésekért.

Később annyira megromlott a két férfi viszonya, hogy sorra jelentették fel egymást a különböző hatóságoknál. Addigra már a veszprémi ügyvéd több százmilliós tartozást halmozott fel. Ekkor tervelte ki, hogy megöleti budapesti üzlettársát és megszerzi a vagyonát.

A gyilkossággal egy Almádiban élő, a börtönből lakhelyelhagyási tilalom alá került férfit bíztak meg, aki el is vállalta azt.

A veszprémi ügyvéd, aki korábban önkormányzati képviselő és bizottsági elnök is volt a megyeszékhelyen, 2013 tavaszán felkereste Fűzfőn az ügy későbbi tanúját. Az ő feladata lett volna, hogy a fővárosi vállalkozót csalja le fűzfői otthonába, a gyilkossággal megbízott almádi férfi ott végzett volna a budapesti vállalkozóval. Felmerült, hogy a holttestet fel kell majd darabolni.

A korábban boncmesteri képzésben részesült férfinak, aki tőrbe csalta volna a kiszemelt áldozatot, 300 millió forintot ajánlottak fel a közreműködéséért.

A csapatból valaki külföldre utazott volna az áldozat mobiltelefonjával, és onnan üzeneteket küldve azt a látszatot keltette volna, hogy a férfi életben van. A vállalkozó vagyonát biankó megbízási szerződések felhasználásával szerezték volna meg.

Arra is volt terv, ha meghiúsul a fűzfői találkozó: akkor vagy a pesti irodájában ölték volna meg a férfit, vagy rendőri igazoltatást színlelve végeztek volna vele az utcán. A gyilkosság mellett az álrendőr szerepét is vállalta az almádi férfi, aki ehhez hamis rendőrigazolványt is fabrikált magának.

A darabolással is megbízott fűzfői férfi, az ügy későbbi tanúja azonban meggondolta magát, feljelentést tett a rendőrségen, és a budapesti vállalkozónak is elmondta, mit terveznek ellene. Társai erről semmit sem tudtak, tovább tervezték a gyilkosságot. Sokat egyeztetettek telefonon, a beszélgetéseket akkor már a rendőrség is lehallgatta.

Noha virágnyelven beszéltek, egyértelmű volt, hogy mit jelent a „szőnyegezés”.

Az egyik terv szerint szőnyegbe csavarva vitték volna ki a házból a holttestet, amit az ügyvéd a kocsiján szállított volna el a "végső megsemmisítésre".

A gyilkosságot április 9-én hajtották volna végre. A veszprémi ügyvéd megmutatta a gyilkosság végrehajtójának a fűzfői otthont, a kamrába bekészítették a sértett elkábításához, megfojtásához szükséges eszközöket, kloroformot. Volt náluk fekete pamutsapka, fejlámpa, textilkesztyű, ragasztószalag és tíz darab 110 literes nejlonzsák, arra az esetre, ha darabolni kell.

Délután megérkezett Budapestről a tehetős vállalkozó, de akkor már készenlétben álltak a terrorelhárítók is: lerohanták a fűzfői házat, és a közelben várakozó, majd menekülni próbáló veszprémi megbízót, az ügyvédet is megbilincselték. A férfi kocsijából előkerült egy hatlövetű forgópisztoly is. Az áldozat autójának eltüntetését vállaló férfit a füredi otthonában vették őrizetbe.

A Szombathelyi Törvényszék társtettesként elkövetett emberölés bűntettének előkészületében és lőfegyverrel visszaélés bűntettében találta bűnösnek, és két év három hónap és öt nap börtönre ítélte a felbujtót. A gyilkosság végrehajtásával megbízott almádi férfit és a csapat füredi tagját 10 hónap börtönnel sújtották. Mivel a volt veszprémi ügyvéd és az almádi vádlott az előzetes fogva tartás során letöltötte a büntetését, nem kellett börtönbe vonulniuk.

Nyitókép: MTI/Beliczay László