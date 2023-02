Szeretne szinte ingyen egy új autót, van egy trükk hozzá

Jelenleg két bank, az OTP és a Takarékbank kínál gépkocsinyeremény-betétet, előbbinél 5 (csak betétkönyv formájában elérhető), 10, 20 és 50 ezer forintos címletet válthatunk meg, míg utóbbinál 10, 20, 50, 100, 150, de akár 200 ezreset is - írja a Portfolio.

A betétekre kamatot is számolnak a bankok, ezt viszont nem fizetik ki a betéteseknek, hanem nyereményalapot képeznek belőle, ebből fizetik ki a különböző jutalmakat. Mondjuk ezek a kamatok viccesen alacsonyak, az OTP-nél alapkamatot és prémium kamatot is számolnak, előbbi 0,45%, ebből képezik a havi nyeremények fedezetét. A Takarékbanknál ennél is kevesebb.

Jelenleg az OTP-nél 2,7 millió betét van nyitva, a Takarékbank pedig 130 ezer ügyfelet szolgál ki.

Az OTP-nél jelenleg 3, a Takarékbanknál pedig 1 autó vár a gazdájára, a többi eddig át nem vett nyereményt már csak készpénzben kaphatja meg a betét tulajdonosa. A Takarékbank jelenleg egy 300.000 Ft értékű Notebook.hu utalványt, valamint egy Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid GL+ 2WD 6MT típusú személyautót kínál nyereményként, az OTP-nél pedig különböző Suzuki és Toyota márkájú gépjárművek megnyerésére van lehetőség.

