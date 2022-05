Tortával "büntették" a Mona Lisát a Louvre-ban – videók

A beszámolók szerint egy kerekesszékes nő igyekezett a tömegen át közelebb jutni az amúgy nem túl méretes legendás festményhez vasárnap. Ám amikor legelőre került, az illető előkapott egy krémes tortát és a festményhez vágta. Ezután felpattant a kerekesszékből és rózsákat hajigált szét, mire végül odaértek a biztonsági őrök és eltessékelték a helyszínről. Ekkorra az is kiderült, hogy egy férfi álcázta magát nőnek egy parókával – írta a Marca és az El Mundo.

Kár nem keletkezett a Mona Lisában, Leonardo da Vinci páratlan festményét ugyanis egy üvegfal védi. Ezt és a padlót gyorsan megtisztították, majd folytatódhatott a normál látogatási rend.

A férfi kilétéről és akciója indokáról egyelőre semmit sem tudni.

Az akcióról több okostelefonos videó is készült.

People giving an applause after the Mona Lisa was cleaned prior to being smeared in cake. pic.twitter.com/Od1KmcpsO3 — Lukeee? (@lukeXC2002) May 30, 2022