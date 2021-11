Meghan Markle ismét színre lép – izgulhat a királyi család

Minden jel szerint vége Meghan Markle szülési szabadságának, a sussexi hercegné rendezvények egész során lépett fel az elmúlt időszakban, most pedig újabb interjúval ad témát a követőinek és rajongóinak – és persze a királyi családnak.

Meghan Markle most Ellen DeGeneres show-műsorába ment el egy beszélgetésre, a felvétel csütörtökön kerül adásba az Egyesült Államokban – írja a Hvg.hu. A műsorvezető a Twitterre tett ki egy rövid teasert az interjúból. Ebben Meghan Markle a színészi karrierjének a kezdeti nehézségeiről anekdotázik.

A lot has changed since the last time Meghan, The Duchess of Sussex, was on the Warner Brothers lot. Don’t miss the rest of our interview tomorrow. pic.twitter.com/pBihJLf0um — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 17, 2021