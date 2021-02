Félmillió dollárt kap, ha visszaviszi Lady Gaga két francia bulldogját

Félmillió dolláros (148 millió forintos) jutalmat ajánlott fel Lady Gaga annak, aki visszaviszi ellopott kutyáit, két francia bulldogot.

A sztár kutyáit, Kojit és Gustavot szerdán este Hollywoodból lopták el, miközben Lady Gaga éppen Rómában tartózkodott, ahol egy filmet forgat.

A kutyasétáltató szerdán este vitte ki az énekesnő három francia bulldogját sétálni. Egy férfi rálőtt, majd egy fehér kocsival elmenekült és két kutyát is magával vitt – közölte a Los Angeles-i rendőrség. A mentők tájékoztatása szerint a sérült áldozatot – egy harmincas éveiben lévő férfit – kórházba szállították.

A harmadik, Miss Asia nevű kutya elszökött, de később megtalálták.

VIDEO: Lady Gaga’s dog Asia gets rescued by the LAPD. pic.twitter.com/NRTQV4s2je