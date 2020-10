A limfóma a nyirokrendszer sejtjeit, vagy más néven limfocitákat érintő betegség. Ez esetben a limfociták rákos sejtekként kezdenek viselkedni, ellenőrizetlenül növekednek és osztódnak, illetve nem pusztulnak el kellő mértékben. A szakértők szerint a betegségnek két fő fajtája van, a Hodgkin-kór és a non-Hodgkin limfóma. Azt nem tudni, hogy Bridges ezek közül melyikkel küzd – teszi hozzá a Hvg.hu.

A színész azt is közölte, hogy a körülményekhez képest optimista, és egy remek orvoscsapat gondozza, akik már el is kezdték kezelni. Állapotáról a Twitteren fog tájékoztatást adni, ígérte a most 70 éves Bridges.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020